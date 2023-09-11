Четверть крымских мужчин умирает от алкоголя

Четверть крымских мужчин в возрасте от 15 до 49 лет умирает от алкоголя. Об этом сообщила главный внештатный нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди других наиболее частых причин преждевременной смертности – сердечно-сосудистые заболевания, онкология, травмы и несчастные случае. Зачастую их провоцирует именно алкоголь.

Шоренко отметила: во время туристического сезона потребление спиртного резко возрастает – в полтора – три раза. Нарколог считает, что продавать алкогольные напитки нужно только в закрытых помещениях с отдельным входом.

Симферополь, Лиана Макоба

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