В Севастополе резко снизился турпоток

Турпоток в Севастополе в текущем году снизился на 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом заявила начальник управления туризма Правительства Севастополя Лариса Остапенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году, согласно официальным данным, город посетили почти 648 тысяч отдыхающих, прошлом году – 480 тысяч. Текущий сезон еще не закончен, но если исходить из оценок Остапенко, итоговая цифра может составить 240-250 тысяч человек.

Полную картину по сезону Остапенко обещала представить в рамках отчета перед Законодательным собранием в октябре.

Севастополь, Лиана Макоба

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