Член Общественной палаты совершил смертельное ДТП

Член Общественной палаты Крыма и по совместительству помощник одного из депутатов Госдумы совершил ДТП со смертельным исходом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,трагедия произошла в ночь с 8 на 9 сентября на одной из магистральных улиц крымской столицы.

По версии следствия, автомобиль «Фольксваген Туарег» двигался по улице Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова. Внезапно водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексиа» и «Шкода Октавиа».

«В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что за рулем «Туарега» находился член Общественной палаты РК Олег Щербаков.

«Общественная палата Республики Крым информирует о единогласной позиции членов палаты: приостановить полномочия члена ОП РК Щербакова О.Н. до выяснения всех объективных причин ДТП 08.09.23 с его участием», – заявили в организации.

Симферополь, Олег Яковенко

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