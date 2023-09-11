В Крыму тренажеры, предназначенные детям, «случайно» отдали в частный фитнес-клуб

Директор одной из спортшкол Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разогрелся еще весной, когда в одном из частных спортклубов обнаружили тренажеры, купленные в рамках федеральной программы.

Вообще-то оборудование предназначалось для физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе. Но проверяющие, явившиеся в ФОКи в марте, тренажеров, на которые было потрачено 28 бюджетных млн, не обнаружили. В конце концов их нашли в одном из частных фитнес-центров крымской столицы. Руководство спортшколы, созданной на базе одного из упомянутых ФОКов заявило, что хранить новое оборудование было негде, поэтому его на время отправили в «постоять» в частный клуб. А там как-то случайно получилось, что инвентарем начали пользоваться клиенты бизнес-проекта. При этом за использование оборудования владельцы фитнес-центра не заплатили ни копейки.

Теперь за все эти «случайности» придется отвечать главе спортшколы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»