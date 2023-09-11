В популярном парке Ялты сгорели газоны и молодые деревья

В Массандровском парке Ялты сгорели газоны и молодые деревья. Погибли они не от огня, а из-за отсутствия ухода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане разместили в соцсетях видео, снятое в парке 10 сентября: огромный засохший газон, а на нем с десяток молодых деревьев, порыжевших от засухи. И табличка «По газонам не ходить».

«Цинично смотрится табличка на таком фоне, – отмечает автор видео. – В законе прописано, что администрация, в силу возложенных функциональных обязанностей, должна сохранять и приумножать зеленые зоны города.

Что видят жители? Планомерное уничтожение зеленых насаждений. Нет полива, ухода. Полное игнорирование власти своих обязанностей. Помните, сколько было бравады, когда высаживали эти деревья, а теперь все засохло».

Автор видео отмечает: в городе, где большую часть лета температура воздуха превышает 30 градусов, а снег идет всего несколько раз в год, всего две поливальные машины, зато снегоуборочной техники более чем достаточно.

И подчеркивает: «Зеленые насаждение есть не только на набережной. Парки, скверы стонут и сохнут от недостатка воды».

Ялта, Лиана Макоба

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