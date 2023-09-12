Несколько крымских курортов подняли цены, несмотря на падение спроса

Резкое падение спроса на отдых в Крыму вынудило местных отельеров существенно снизить цены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», востребованность гостиницы и апартаменты полуострова минувшим летом была на 60% ниже, в сезоне 2022-го. Средняя стоимость размещения за год заметно снизилась на большинстве популярных курортов полуострова.

«Самое существенное снижение цен (на 21%) зафиксировано в Евпатории, где средняя стоимость размещения составила 3,8 тыс рублей в сутки. Заметно подешевели такие курорты как Судак (минус 15%, до 2,9 тыс рублей), Гурзуф (минус 14%, до 7,2 тыс), Севастополь (минус 14%, до 3,2 тыс) и Керчь (минус 12%, до 2,9 тыс ), – пишет РБК со ссылкой на аналитику сервиса онлайн-бронирования Ostrovok. – В Алуште отмечено снижение на 9% (до 4,9 тыс), в Коктебеле – на 7% (до 3,8 тыс), в Массандре – на 5% (до 3,5 тыс)».



А вот в Ялте и Феодосии цены, наоборот, выросли – на 3%: до 6,3 тыс рублей в первом случае и до 3,7 тыс во втором.

Симферополь, Лиана Макоба

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