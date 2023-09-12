В Крыму и Севастополе заявили о решении проблемы с дефицитом топлива

Власти Крыма и Севастополя заявили о решении проблемы с дефицитом топлива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время жители Крыма и Севастополя жалуются на дефицит дизельного топлива и отдельных марок бензина, в результате которого на некоторых АЗС цены на дизтопливо превысили 70 рублей за литр.

«Главный вопрос у нас сейчас – дефицит топлива, – подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Что касается бензина, нам удалось пока обеспечить синхронность поставок, но последние дни в городе ажиотаж по поводу дизельного топлива. «Ультра» – есть, а вот с самым ходовым возникли перебои. Мы ожидали, что бензовозы придут в город вечером в субботу, но они смогли прийти только сейчас и выгрузили в Севастополе 30 тысяч литров дизельного топлива.

По росту цен понятно, что есть объективные издержки, но на отдельных заправках, цены выше средних. Договорились с прокуратурой, что вместе начнем разбираться с заправками, на которых ценообразование вызывает вопросы. Передаем все данные в ФАС, ждем итогов расследования. Продолжаем работу с Минэнерго».

Решить проблему с дефицитом топлива в ближайшее время должны и в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов:

«Благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики. Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива, – заявил он. – Наша основная задача сейчас – поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ.

Кроме того, направлен ряд предложений в Правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму».

«Для решения сложившейся ситуации, региональному правительству необходимо скоординировать действия материковых компаний и крымских сетей АЗС с тем, чтобы они покупали топливо по долгосрочным контрактам напрямую у НПЗ, минуя биржу, таким образом сдерживая рост цен для конечного потребителя, – предлагает решение проблемы кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Крымского федерального университета Виталий Дятел, которого цитирует Крымское информационное агентство. – Второй вариант снижения цен на топливо – решение федерального правительства об увеличении объема обязательных продаж для НПЗ через биржу. Это также позволит насытить рынок».

Симферополь – Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»