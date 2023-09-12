Арбитражный суд начинает рассмотрение иска о возмещении ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой

Арбитражный суд Крыма начинает рассмотрение по существу иска о возмещении ущерба, нанесенного полуострову водной блокадой. Первое заседание состоится 13 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в первых числах июля, сумма уже предъявленных претензий превышает 152 миллиарда рублей. Власти РК заявляют, что итоговая сумма будет на порядок выше.

Свои исковые заявления готовы сформировать:

– представители санаторно-курортной отрасли: сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей.

– промышленные предприятия: предварительная сумма ущерба – 1 млрд 342 млн рублей.

– ведутся подсчеты прямых затрат и упущенной выгоды по объектам, относящимся к министерству сельского хозяйства РК.

«Свои иски также намерены подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу и пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Им оказывается вся необходимая методическая помощь, – сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. – Наша рабочая группа также приступила к подсчету ущерба от транспортной и финансовой блокад республики.

Предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 млрд 149 млн рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд рублей».

Симферополь, Олег Яковенко

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