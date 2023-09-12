В реке Салгир обнаружена креветка-убийца

В реке Салгир обнаружили креветку-убийцу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН и Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) исследовали состояние водной фауны, состав, экологические характеристики экосистемы реки.

Специалисты зафиксировали в Салгире и притоке Биюк-Карасу 18 видов рыб, но. популяции «аборигенов» (гольян, крымский усач, голец) в типичных для них местах обнаружить не удалось. Причину ученые видят в расплодившейся креветки-убийцы.

Речь идет о Dikerogammarus villosus. Эти пресноводные «агрессоры» неприхотливы к условиям жизни, переносят широкий спектр температур и достигают трех сантиметров в длину. Они питаются беспозвоночными, имея привычку настойчиво преследовать свою добычу, часто оставляя ее мертвой, но не съеденной.

«Креветка- убийца» активно распространяется в водоемах европейской части материка уже третье десятилетие.

Симферополь, Лиана Макоба

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