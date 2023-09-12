Уникальную крымскую территорию уничтожают автомобилисты

Коса Беляус, расположенная в Черноморском районе Крыма, остро нуждается в охранном статусе. Об этом заявила руководитель лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей Наталия Мильчакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Беляус называют крымскими Мальдивами: это уникальная геоморфологическая территория, где сосредоточены памятники археологии и краснокнижные растения как с региональным, так и федеральным и международным охранным статусом.

«145 видов сосудистых растений и 156 видов фауны, – уточнила Мильчакова. – На этом маленьком промежутке – 20% разнообразия Крыма. Здесь 31 вид занесен в Красную книгу Республики Крым, из них девять имеют высокий охранный статус и находятся в Красной книге Российской Федерации».

Сейчас эти растения удерживают косу от разрушения. Но ситуация очень скоро может стать катастрофической: главным антропогенным фактором, уничтожающим растительный комплекс, является автотранспорт. За последние 20 лет число разъезженных дорог выросло в разы и на сегодня «сетка автотрасс» покрывает 90% косы.

«В случае, если охранного статуса не будет, учитывая, что западный Крым – это район активного ветропереноса, при отсутствии тех сообществ, которые держат косу, она станет динамической системой, защитить которую нельзя будет никакими строениями и береговыми валами, она неизбежно будет разрушаться», – говорит Мильчакова. И напоминает: отсутствие охранного статуса привело к тому, что Бакальская коса разрушилась за несколько лет.

«Если мы потеряем в какой-то области косу Беляус, то это угроза потери не только рекреационного потенциала всего западного Крыма, это также угроза потери всех биоресурсов, – подчеркивает эксперт. – Так что создание особо охраняемой природной территории – это, в числе прочего, и защита многих компонентов экосистемы».

Мильчакова надеется, что к следующему сезону особо охраняемая природная территория на косе будет создана. И оговаривается: для посещения она останется доступной, но будет нельзя строить капитальные объекты и бесконтрольно прокладывать дороги.

Симферополь, Лиана Макоба

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