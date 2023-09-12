В Крыму взлетели цены на куриной мясо

Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных птицефабрик: мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. Только за прошедший месяц цены подросли на 5,6%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму курица за год «взлетела» на 30%.

В Минпромторге РК рост цен объяснили удорожанием логистики, импортных ветеринарных препаратов, топлива и энергоресурсов, а также невозможностью перевозки грузов через Крымский мост.

В ведомстве заявляют, что собираются привлечь на крымский рынок дополнительных поставщиков, что должно создать здоровую конкуренцию и стабилизировать цены.

Симферополь, Олег Яковенко

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