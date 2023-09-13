ВСУ ударили по Севастополю крылатыми ракетами

Украина атаковала Севастополь.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», – сообщили в Минобороны РФ.

«На южной площадке Севморзавода возник пожар, которому присвоен 4 класс. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет, – уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – В результате атаки по предварительной информации пострадали 24 человека, у 4-х – состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме».

Севастополь, Олег Яковенко

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