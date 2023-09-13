Вынесены приговоры жителям Крыма и Тульской области, занимавшимся обналичкой

Вынесены приговоры 8 жителям Крыма и Тульской области, занимавшимся обналичиванием денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, обвиняемые, имея опыт в предпринимательской деятельности, знание структуры функционирования банковских учреждений, занимались банковскими операциями без государственной регистрации и лицензий.

«Целью преступной деятельности сообщества являлось совершение тяжкого преступления, а именно осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере, организованной группой, – заявляют в ведомстве. – В ходе предварительного следствия доказано совершение фиктивных сделок обвиняемыми, от операций с которыми преступным сообществом получен доход на сумму свыше 120 миллионов рублей. На расчетные счета фиктивных предприятий, имущество обвиняемых наложены аресты».

Центральный районный суд Тулы признал 8 членов организованного преступного сообщества виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и приговорил их к лишению свободы на срок 6 до 14 лет в зависимости от роли в преступной деятельности.

Симферополь, Олег Яковенко

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