В Севастополе ребенок получил травмы на прогнившем пирсе

В Балаклаве ребенок получил травмы на прогнившем пирсе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестилетняя девочка вместе с матерью каталась на яхте. Когда прогулка закончилась, возвращаться на берег пришлось по деревянным перекрытиям.

Про словам матери ребенка, этот пирс находится в плачевном состоянии: все доски сгнили, местами зияют огромные дыры. Девочка поскользнулась и одной ногой провалилась в одну из этих дыр.

Достать ее оттуда помогли капитаны пришвартованных поблизости яхт, у девочки зафиксирован ушиб паха. Мать написала заявление в полицию, сообщает telegrtam-канал «Mash на волне».

Обсуждая ситуацию в соцсетях, севастопольцы и туристы отмечают, что владельцы яхт и катеров в Балаклаве «ведут себя как цыгане: бегают за прохожими и навязывают свои лодки». «Там куча мужиков целый день сигареты курят без остановки. Куб древесины – 15 тысяч рублей, защитная пропитка – 5 тысяч и работы на полдня: каждому по саморезу закрутить. Деньги они очень любят и считают каждую минуту, а пирс сделать лень».

Севастополь, Лиана Макоба

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