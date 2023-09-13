В правительстве Севастополя возможны новые назначения: в городе ждут возвращения бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Севастополю Николая Приставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эту должность Приставка, родившийся, выросший и работавший в Новосибирской области, был назначен в мае 2014. В декабре 2019 года в том же статусе – руководителя УФНС перебрался в Воронеж. А теперь на официальном сайте этого ведомства в качестве врио воронежского руководителя указан другой человек.

«Три независимых источника не исключили, что Николай Приставка займет высокую должность в правительстве Михаила Развожаева», – пишет ForPost, что в правительстве Севастополя ситуацию пока не комментируют, но назначение не опровергают.

Другие источники сообщают: Приставка может быть назначен вице-губернатором, курирующим Департамент имущества и земельных отношений, а также Севреестр.

Севастополь, Олег Яковенко

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