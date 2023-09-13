В Севастополе от атаки ВСУ пострадали несколько жилых домов и учебных заведений

В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после украинской ракетной атаки.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера. Три ракеты попали в завод имени Орджоникидзе и повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

В результате атаки пострадали 24 человека, у 4-х зафиксировано состояние средней степени тяжести.

Повреждены 8 зданий, расположенных рядом с заводом. 7 из них – многоквартирные.

«Повреждено около 60 окон, это порядка 300 квадратных метров. Также повреждены четыре кровли и четыре вентканала, – уточнил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. – Управляющая компания на месте и уже фиксирует и актирует поврежденные участки, очищается кровля. После этого будем приступать к восстановлению. Обходы близлежащих домов продолжаются».

Так же сообщается, что были выбиты стекла в СевГУ, а осколки попали на территорию двух школ. Учебный процесс в этих заведениях был приостановлен, но уже восстановлен в штатном режиме.

Севастополь, Олег Яковенко

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