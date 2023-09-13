Сумма ущерба, причиненного Крыму водной блокадой, выросла в 2 раза

Общая сумма ущерба, причиненного Крыму в результате водной блокады, выросла в 2 раза.

Как уже сообщал «Новый День», Арбитражный суд Крыма сегодня начал рассматривать по существу иск о возмещении ущерба, нанесенного полуострову водной блокадой.

Иск был подан в первых числах июля, сумма уже предъявленных претензий превышает 152 миллиарда рублей. Недавно власти РК заявили, что итоговая сумма будет на порядок выше. А теперь уточняется, что общая цифра превысит 2 триллиона.

«С нашей стороны в суд поступило ходатайство о приобщении к делу копии материалов межгосударственной жалобы Генеральной прокуратуры России в Европейский суд по правам человека в части перекрытия властями Украины Северо-Крымского канала, а также письма Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю о возбуждении уголовного дела по статье «Экоцид». Эти материалы были приобщены к делу», – сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов. И уточнил: общий объем ущерба, понесенного крымчанами, превысит 2 трлн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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