В Симферополе рекордно вырос спрос на вторичное жилье

Симферополь стал российским лидером по росту спроса на вторичное жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение года спрос в целом по стране увеличился на 12%. А в крымской столице – на 64%. Это самый высокий показатель в РФ. На втором месте Казань (+46%), на третьем – Томске (+40%). Кстати, в Москве спрос снизился на 26%, а в Сочи – на 9%.

Спрос потянул за собой цены. В целом в России стоимость бывших в употреблении квартир подскочила на 13%, в Симферополе – на 22%. Выше только в Челябинске (+40%), Кирове (+30%), Волгограде (+23%). В соседнем Севастополе цены снизились – пока на 1%.

Симферополь, Лиана Макоба

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