В Крыму зафиксировали первые заморозки

В горах Крыма зафиксировали первые заморозки. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», температуру около минус 3 градусов Цельсия показал термометр на домике инспектора заповедника на Ай-Петри. А трава рядом покрылась характерной изморозью. Это случилось позднее, чем в 2022 году: тогда первый «минус» был зарегистрирован в ночь с 8 на 9 сентября.

Между тем, на побережье по-прежнему по-летнему жарко: на ЮБК, в Судаке и Феодосии днем до плюс 28, в Евпатории – до +27. В выходные температура понизится на 2-3 градуса.

Ялта, Лиана Макоба

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