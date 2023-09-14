Глава Крыма снова грозит увольнениями

В Крыму никак не могут справиться ни мусором, ни с недобросовестными чиновниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась на совещании, посвященном проблемным вопросам муниципальных образований в РК.

«Несмотря на регулярные отчеты глав администраций муниципалитетов, от граждан продолжает поступать большое количество обращений с жалобами. Проблемы стандартно касаются уборки, саночистки, благоустройства территорий и другого. Делаю вывод, что информация на бумаге расходится с реальностью, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Начиная со следующей недели в подшефные муниципальные образования будут выезжать заместители председателя Совета министров РК, которые совместно с министром ЖКХ РК Сергеем Олеговичем Донцом проверят состояние дел на местах. Вице-премьеры вправе подавать представление на увольнение должностных лиц за системное неисполнение поручений».

Аксенов добавил, что с октября сам возобновит инспекции муниципалитетов: «Если поставленные задачи не будут выполнены, кадровые решения буду принимать непосредственно на месте».

Симферополь, Олег Яковенко

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