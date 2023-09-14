В Крыму резко выросло число пожаров – об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 5 лет – с 2017 по 2022 год число ежегодно регистрируемых возгораний в республике сократилось на 40%. Но в текущем году отмечен резкий рост – сразу на 73%. По словам Скуртула, в 80% случаев причиной пожара становилось неосторожное обращение с огнем.

Напомним, с начала июля на полуострове установлен особый противопожарный режим, запрещающий на природных территориях любую связанную с огнем деятельность и ограничивающий посещение лесов. Однако природных пожаров стало больше.

«Выросло количество возгораний сухой травы и растительности. Больше стало и лесных пожаров: 17 за этот год (12 в прошлом), – сообщил представитель МЧС. – Огнем было уничтожено 20 га зеленых насаждений как на землях министерства экологии, так и на особо охраняемых природных территориях».

МЧС постоянно напоминают о штрафа, грозящих за нарушение противопожарного режима, но ни разу не сообщало о том, что кого-то привлекли к ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

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