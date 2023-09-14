На Украине запрещают участвовать в конкурсах красоты замеченным в порочных связях с Россией

На Украине запретили участвовать в конкурсах красоты девушкам, замеченным в связях с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы «Мисс Украина» создали спецкомиссию по выявлению порочащих связей участниц конкурса с РФ. Трех участниц уже исключили, еще две отказались от участия сами.

Одна из «удаленных» ранее жила в Москве, а сейчас, находясь в Дубае, продолжает общаться с русскими моделями, ходить в заведения русских рестораторов и говорить на русском языке.

Вторая засветилась в неглиже на яхте другого русского ресторатора в Британии, отца третьей подозревают в шпионаже на Россию, остальных обвинят в том, что они не ведут соцсети на мове или живут в Донбассе.

Киев, Платон Ефимчук

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