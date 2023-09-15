Еще потерпят: и Коктебель опять перенесли сроки завершения канализационного коллектора

В Коктебеле опять перенесли сроки завершения канализационного коллектора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1893 году Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина купила участок у подножия горы Карадаг, в мало кому известном месте с красивым названием Коктебель. В 1903 году ее сын, поэт Максимилиан Волошин, по своему оригинальному проекту построил здесь причудливый замок, ставший южным центром русской литературы. Дача в Коктебеле стала домом творчества – в буквальном смысле – мирового значения.

Понятно, что 130 лет назад канализации и очистных сооружений там не было. Нет и теперь.

В Коктебеле Марина Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. Здесь Василий Аксенов писал крамольный «Остров Крым». Возможно, этих людей волновало отсутствие канализации в поселке, но писали они в основном о другом.

В конце XX века часть дома Волошина превратили в музей, а остальные площади разросшегося имения присвоила, объявив себя правопреемником имущества Союза писателей СССР, верхушка Союза писателей Украины. Функционеры от литературы активно приступили к «освоению» дома творчества и прилегающего старинного парка Литфонда.

Ссора между сотрудниками музея, которых поддерживали жители поселка, и украинскими писателями дошла до суда. Отсутствие удобств спорщиков не волновало.

С 2003 года в Коктебеле начали проводить джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival (KJF). Его «родителями» были известный журналист Дмитрий Киселев, работавший тогда на украинском телевидении, и украинская партийно-политическая активистка Инна Богословская. Отсутствие канализации в курортном поселке стало уже неприличным, о положении грязных дел вынужденно заговорила и крымская власть.

В 2007 году, освещая организационные моменты предстоящего джаз-фестиваля, местные чиновники сообщили: «Канализацию дотянули до дачи Киселева!». Но дальше труба долго никуда не впадала.

Вот новость, датированная 1 апреля 2013 года: «В Коктебеле хотят проложить канализационный коллектор в сторону поселка Орджоникидзе, где в настоящее время продолжается капитальная реконструкция канализационных очистных сооружений. Их мощность позволит решить проблему водоотведения обоих поселков. Власти Коктебеля намерены добиться финансирования на строительство коллектора».

Наступила пышная Крымская весна. Объект вошел в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Новая власть добыла деньги и вспомнила о канализационно-очистных сооружениях (КОС) в Коктебеле. Торги по разработке проекта срывались трижды, и только в конце 2018 года подрядчик, наконец, был определен. Им стало симферопольское ООО Институт «Шельф», цена проекта составляла 67 млн рубле.

Вот новость сентября 2020 года: министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов сообщил, что в рамках ФЦП реализуется ряд объектов, направленных на развитие инфраструктуры в пгт Коктебель.

«На сегодняшний день ведётся работа по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ канализационных очистных сооружений в посёлке. Уже завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы, подготовлен комплект документации по согласованию подрядчика. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года».

Конкурс на выполнение строительно-монтажных не проводили. Единственным подрядчиком по госконтракту с ценой 1 млрд 473 млн руб глава Крыма Сергей Аксенов назначил ООО «Региональная строительная компания -ЮГ» из Симферополя – «дочку» московской строительной компании. Обе компании в тот момент были убыточными.

Распоряжение Аксенова №1415-рг датировано 15 октября 2020 года, предельный срок, на который заключался контракт, – 31 августа 2023 года.

24 сентября 2021 года Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО бывшего министра строительства Крыма Михаила Храмова. Позже ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно,



Новость апреля 2022 года: «В Коктебеле впервые появится центральная канализация. В посёлке строят КОС с системой разводящих коллекторов. Объект готов на 30%».

Ноябрь 2022 года: готовность канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель составляет около 40%, параллельно рабочие уложили более 14 км разводящих сетей по улицам, полностью работы на объекте планируют завершить к концу 2023 года. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации Александр Гузенко. «Уложено 450 тонн арматуры, 3 тыс кубов бетона. Осталось уложить на все здания порядка 20 тонн арматуры и 300 кубов бетона», – уточнил он.

И вот известия сентября 2023 года – глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщает: «Осмотрел ход строительства канализационно-очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в Коктебеле. … На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 60%. Мощность КОС составит 5 тысяч куб м/сутки, с перспективным развитием до 10 тыс куб м/сутки. Работы на объекте планируется завершить в конце 2024 года».

Действительно, 130 лет канализации не было, можно и еще годик подождать.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»