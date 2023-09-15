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Пятница, 15 сентября 2023, 07:49 мск

Новости Крым

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В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» возможность возгорания и быстрого распространения огня актуальна для западных, южных и центральных районов Крыма, а также Севастополя.

Экстренное предупреждение объявлено на 4 дня – до 18 сентября включительно. При этом сегодня и завтра днем на ЮБК ожидаются сильные дожди. В Евпатории возможны грозы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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