В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» возможность возгорания и быстрого распространения огня актуальна для западных, южных и центральных районов Крыма, а также Севастополя.
Экстренное предупреждение объявлено на 4 дня – до 18 сентября включительно. При этом сегодня и завтра днем на ЮБК ожидаются сильные дожди. В Евпатории возможны грозы.
Симферополь, Лиана Макоба
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