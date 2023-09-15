Прожиточный минимум в Севастополе вырос на 7 процентов

Правительство Севастополя утвердило величины прожиточного минимума на 2024 год по основным социально-демографическим группам населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний показатель вырос на 7% и в следующем году составит 15 тысяч 559 рублей. Сумма для трудоспособного населения – 16 тысяч 959 рублей, для пенсионеров – 13 тысяч 381 рублей, для детей – 16 тысяч 182 рублей.

Кроме того, принято решение с 1 октября 2023 года проиндексированы оклады работников государственных учреждений Севастополя на 6,1%.

В правительстве города уточнили, что индексация коснется более 11 тысяч человек: сотрудников учреждений городского, дорожного, лесного хозяйства, ветеринарии, социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работников Центра занятости и многофункциональных центров.

Севастополь, Лиана Макоба

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