Депутата Верховной рады Украины обвинили в госизмене и унтиукраинской пропаганде

Служба безопасности Украины задержала депутата от бывшей Оппозиционной платформы «За жизнь» Нестора Шуфрича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его обвиняют в госизмене. Обыски в рамках уголовного дела проводятся по 50 адресам.

По версии следствия, нардеп «выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Сивковича с целью распространить пропаганду РФ и продвинуть антиукраинскую политику».

Киев, Платон Ефимчук

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