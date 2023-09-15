Депутата Верховной рады Украины обвинили в госизмене и унтиукраинской пропаганде

Служба безопасности Украины задержала депутата от бывшей Оппозиционной платформы «За жизнь» Нестора Шуфрича.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», его обвиняют в госизмене. Обыски в рамках уголовного дела проводятся по 50 адресам.
По версии следствия, нардеп «выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Сивковича с целью распространить пропаганду РФ и продвинуть антиукраинскую политику».
Киев, Платон Ефимчук
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