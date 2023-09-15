В Судаке отправили в отставку председателя городского совета Константина Рожко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято сегодня на внеочередной сессии. О причинах пока не сообщается.

Обязанности спикера и главы муниципального образования временно будет исполнять Дарья Дайнеко.

Напомним, Рожко занимал пост главы Судака с 1 октября 2019 года.

Судак, Лиана Макоба

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