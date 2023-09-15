Генпрокуратура Украины передала в суд уголовное дело о госизмене Януковича и Азарова

Генеральная прокуратура Украины передала в суд уголовное дело в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Обоих обвиняют в государственной измене за подписание Харьковских соглашений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 апреля 2010 года Виктор Янукович подписал в Харькове соглашение, продлевающее срок пребывания Черноморского флота РФ в Автономной республике Крым и Севастополе с 2017 года на 25 лет.

Взамен Украина получила снижение цены на российский газ на 30% (но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров). 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады документ ратифицировали. А экс-глава правительства Николай Азаров подписал распоряжение об утверждении соглашений кабмином.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в марте 2021 года поручил Службе безопасности выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте Азарова, в мае 2022 года – заочно избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку предъявить его Януковичу назвали политическим преследованием.

Обоих обвиняют «в совершении государственной измены и оказании помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины». Каждому грозит до 15 лет лишения свободы – тоже заочно, так как ни того, ни другого нет в стране.

Киев, Платон Ефимчук

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