В Севастополе продлен запрет на посещение лесов

В Севастополе продлены ограничения на пребывание в лесах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Теперь его продлевают еще на 21 день.

Ограничения не распространяются на общедоступные места отдыха:

– Ближний пляж

– Золотой пляж

– Турецкая поляна

– Торопова дача

– Аязьма

– Пляж Дельфин.

Кроме того, открыта для посещения и Большая Севастопольская тропа.

Севастополь, Лиана Макоба

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