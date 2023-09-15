В Севастополе продлен запрет на посещение лесов

В Севастополе продлены ограничения на пребывание в лесах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Теперь его продлевают еще на 21 день.
Ограничения не распространяются на общедоступные места отдыха:
– Ближний пляж
– Золотой пляж
– Турецкая поляна
– Торопова дача
– Аязьма
– Пляж Дельфин.
Кроме того, открыта для посещения и Большая Севастопольская тропа.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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