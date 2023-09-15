Украинская валюта может подешеветь более чем на 10 процентов

Курс доллара на Украине может достичь 42 гривен. Сегодня этот показатель составляет 37 – 38 гривен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд источников заявляет, что МВФ и кредиторы требуют от президента Владимира Зеленского и Нацбанка существенно поднять курс доллара, в противном случае Украина рискует остаться без новых кредитов.

В кабмине ситуацию и не скрывают: «Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого, – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. – Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ».

Эксперты отмечают, что сейчас курс гривны искусственно занижается за счет «количественного смягчения» – вливания западных денег через кредиты.

При этом многие украинские девелоперы на первичном рынке жилья уже формируют цены, исходя из курса 42 гривны за доллар. И от дальнейшего роста цен рынок сдерживает лишь отсутствие спроса на недвижимость в стране.

Киев, Платон Ефимчук

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