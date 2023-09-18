В Севастополе обломки БПЛА упали на одну из ферм

Вечером 17 сентября, около 21:30 мск пресечена очередная попытка ВСУ атаковать объекты на территории Российской Федерации.
Как сообщили в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым.
«Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне.
Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.
Доверяйте только официальной информации», – заявил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube