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Понедельник, 18 сентября 2023, 09:53 мск

Новости Крым

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В Севастополе обломки БПЛА упали на одну из ферм

Вечером 17 сентября, около 21:30 мск пресечена очередная попытка ВСУ атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым.

«Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне.

Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано.

Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

Доверяйте только официальной информации», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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