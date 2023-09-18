Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов разразился новыми угрозами в адрес Крыма.

По его словам, еще до наступления зимы ВСУ могут осуществить операцию по разрыву сухопутных связей между Россией и полуостровом. Буданов заявляет, что первая оборонительная линия российской армии в Запорожской области «уже кое-где пробита, а это значит, что разрыв «сухопутного коридора» возможен в последующие недели».

Между тем, западные эксперты уверены: ВСУ самим необходимо готовить оборонительные сооружения, чтобы удержать отвоеванные позиции. Осенние дожди размоют дороги, а морозная погода усложнит выполнение базовых операций. Это понимают и в Минобороны Украины. Американская пресса цитирует представителей ведомства, утверждающих, что примерно в конце октября Украине необходимо будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций и защите гражданской инфраструктуры от российских беспилотников и ракет.

Киев, Платон Ефимчук

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