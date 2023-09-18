Купальный сезон в Крыму продлится до начала октября

Купальный сезон в Крыму может продлиться до начала октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наступившая неделя буде по-летнему жаркой. Днем воздух будет прогреваться до +30 градусов. Ночью прохладно: +10...+15. Из-за этого море начинает остывать, но вода еще весьма комфортна для купания: в Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе – +23, в Феодосии – +22, в Азовском море – +21, в Керченском проливе – +20.

Согласно предварительному прогнозу, такая погода может продержаться в течение ближайших двух недель.

«Я думаю, купальный сезон в республике будет продлен и на начало октября», – сказал Тишковец.

Симферополь, Лиана Макоба

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