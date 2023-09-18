Крымский боевик: в Судаке личные споры решают с помощью гранаты

Жители Судака решают личные споры с помощью гранаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Веселое. У местного жителя сломалась машина, решить проблему помог односельчанин. Мастера пригласили в дом. Во время застолья гость решил побаловать хозяйскую собаку колбасой. Хозяева возражали – такую еду они своему псу не дают. Но колбаса все равно была скормлена четвероногому.

Началась перепалка, в которую вмешался неблагодарный барбос: он схватил «кормильца» за брюки и повалил на пол.

Обиженный гость пожаловался родственникам, те полезли на территорию обидчика через забор, но наткнулись на хозяина с ружьем. Помог численный перевес: ружье отобрали, спрятали и обещали вернуть, как хозяин «успокоится».

Но владелец ружья оказался не так прост: у него в арсенале нашлась гранта Ф-1 (по данным telegram-канала «Mash на волне», мужчина нашел ее на пляже). Убедившись, что во дворе злобных соседей никого нет, он бросил пляжный трофей туда.

Никто не пострадал. Соседи отделались легким испугом, гранатометатель – условным сроком (6 месяцев) и штрафом (20 тысяч рублей).

Судак, Лиана Макоба

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