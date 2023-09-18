В России впервые отработали технологию полного цикла выращивания устриц

В Севастополе впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФИЦ «Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН», родителей первых отечественных устриц (были взяты самки и самцы гигантской устрицы Magallana gigas) привезли с Дальнего Востока.

Эксперимент начался марте: начинали с селекции и нереста. Удалось получить около миллиона личинок.

Порядка 800 тысяч сейчас имеют размер до 2 мм и доращиваются в лаборатории. Самые крупные, до 1,5 см, готовятся к пересадке в морскую среду, на ферму, уже на следующей неделе. Из них выберут лучших особей для воспроизведения будущего потомства, пишет РИА Новости Крым.

Потребность России сегодня оценивается в 16 – 20 млн устриц в год. При грамотном инвестиционном подходе можно создать промышленный питомник и обеспечивать устрицей всю страну, считают ученые.

По их словам, первые отечественные устрицы, выращенные в Севастополе, можно будет попробовать уже в следующем году. А когда производство будет отлажено, российская устрица может оказаться дешевле европейских конкуренток.

Севастополь, Лиана Макоба

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