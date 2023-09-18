Больница скорой помощи в Севастополе подорожала в полтора раза

Больница скорой помощи в Севастополе подорожала на 62%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство России согласовало соглашение сторон по увеличению цены госконтракта на строительство больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Севастополе до 12,2 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2016 года госконтракт на проектирование и строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи заключили с «СГМ груп». Но проект не прошел госэкспертизу.

В августе 2018 года проект медучреждения снова ушел в Главгосэкспертизу, но ситуация застопорилась. А в октябре 2019 года власти Севастополя заявили, что денег, выделенных на строительство больницы по ФЦП не хватает, поэтому стоимость контракта пришлось увеличить почти на треть – до 9млрд 100 млн рублей. Недостающие 1 млрд 961 млн собирались выделить из городского бюджета. Но уже через месяц «Дирекция капитального строительства» сообщила, что можно уложиться и в 5,5 млрд. Если, конечно, найдется подрядчик.

Тогда же глава Севастополя Михаил Развожаев сказал, что больницу будет строить подразделение госкорпорации «Ростех» – работы начнутся в 2019 году.

Однако соглашение с дочкой Ростеха – компанией «РТ-Соцстрой» подписали только в июне 2020. Стоимость проекта оценили в 7 млрд 580 млн рублей.

Подрядчик сослался на существенное удорожание стройматериалов и отсутствие полного комплекта рабочей документации.

Летом прошлого года госэкспертиза одобрила повышение стоимости контракта с 7,58 млрд до 12,25 млрд рублей, тогда подрядчик потребовал подписать новое соглашение, зафиксировав новую цену. В правительстве города заявили, что это нужно согласовывать с федеральным центром.

На соответствующие переговоры потребовался еще год. Наконец, кабмин корректировки одобрил, новое соглашение подписано.

Теперь подрядчик обязуется сдать объект до конца 2025 года. 51% из обещанных средств он получит после завершения строительства.

Севастополь, Лиана Макоба

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