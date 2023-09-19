Единственный в России: в Севастополе резко подешевела аренда жилья

Севастополь стал единственным привлекательным для аренды недвижимости городом России, где подешевело съемное жилье. Об этом сообщил портал «Авито недвижимости», проанализировав данные по 33 городам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год – с августа 2022-го средняя стоимость арендованных квартир в среднем по стране выросла на 13% и достигла 26 тысяч рублей в месяц.

В 29 городах из 33 аренда подорожала. Больше всего в Барнауле (+67%), Томске (+39%) и Нижнем Новгороде (+36%). В трех городах цены остались на прежнем уровне, а вот в Севастополе существенно снизились – 11% к августу прошлого года.

Теперь по оценке экспертов средняя стоимость аренды квартиры в Севастополе составляет 25 тысяч рублей в месяц – как в Краснодаре, в котором съемные квартиры за год подорожали на 25%. По цене аренды эти города оказались на 12 месте в общероссийском рейтинге. На той же позиции находятся Калининград, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Севастополь, Лиана Макоба

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