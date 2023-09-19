Украина обвинила Польшу и Венгрию в дискриминации и грозит ответными мерами

Украина, подав иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, запрещающих экспорт зерна, тут же предложила оппонентам «компромисс». Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как уже сообщал «Новый День», накануне замминистра экономики Тарас Качка заявил, что действия европейских соседей Украины основаны не на желании защитить своих фермеров, а на политических соображениях. А министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что иск в ВТО уже подан.

Во Всемирной торговой организации получение украинского запроса подтвердили.

Теперь Шмыгаль заявляет, что проблему может решить компромисс, и Киев уже передал Еврокомиссии план действий по контролю Минэкономики за экспортом 4 групп агротоваров в 5 соседних стран ЕС. И снова переходит к угрозам, извещая оппонентов, что запускается «антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года», по результатам которых Украина может принять решение об ответных санкциях в отношении Польши и Венгрии.

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран», – заявляет украинский премьер.

Ранее сообщалось, что может быть запрещен импорт лука и яблок из Польши, а также автомобилей из Венгрии.

Напомним, Европейская комиссия не продлила ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины после 15 сентября. В ответ Польша, Словакия и Венгрия ввели односторонние эмбарго.

А в Польше даже заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, если вопрос экспорта зерна не будет решен.

Киев, Платон Ефимчук

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