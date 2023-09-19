Перехвачены ракеты, летевшие к Крымскому мосту

Силы российской противовоздушной обороны перехватили четыре малозаметных крылатых ракеты, летевших к Крымскому мосту. Об этом пишет «Российская газета».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цели были замечены на малой высоте – 25 – 50 метров. Согласно траектории полета, ракеты летели к Крымскому мосту.

С помощью зенитных комплексов «Панцирь-С1» и «Бук-М3» три объекта были уничтожены в районе Мелитополя, еще один – в окрестностях Геническа. Судя по обломкам, это были ракеты Storm Shadow британского производства.

Официальные органы ситуацию пока не комментируют.

Керчь, Мирослава Мельник

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