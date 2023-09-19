Крымское чудо: ремонт практически разрушенной дороги через Ай-Петри существенно подешевел

Дорога через Ай-Петри должна быть отремонтирована к 1 декабря 2024 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственным подрядчиком по контракту на ремонт участка автодороги Бахчисарай – Ялта.

Напомним, одна из самых красивых трасс Крыма требует ремонта уже давно, но самые отчаянные водители все-таки использовали этот маршрут, существенно сокращая время в пути.

В 2020 году на дорогу сошел оползень, и движение запретили окончательно. В 2022 году ситуация значительно ухудшилась: сильные ливни размыли грунт под дорожным полотном, местами обвалились подпорные стены.

Год назад глава РК Сергей Аксенов заявил: «Дорога Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри у нас в плане, там объем средств – 3 миллиарда рублей. Я думаю, мы в эту сумму уложимся. Вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года». Когда начнется ремонт, он тогда не сказал.

И вот теперь на портале правительства РК появилось распоряжение, согласно которому ремонтом займется АО «Центродорстрой». Правда, приводить в порядок будут не всю дорогу, а только участок между 26-м и 70-м километрами. Это отрезок от села Соколиного (Бахчисарайский район) до Южнобережного шоссе над Ялтой.

На ремонт выделено 756 млн 168 тысячи 833 рубля.

Отметим, общая протяженность дороги Бахчисарай – Ялта, по разным оценкам, составляет от 70 до 77 км. То есть, отремонтировать собираются две трети дороги. Получается удивительная вещь: в условиях, когда все дорожает и все стройки растут в цене, стоимость ремонта практически разрушенной дороги снизилась почти в 3 раза.

Ялта, Лиана Макоба

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