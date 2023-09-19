Севастопольские студенты перебиваются с хлеба на макароны

Студенты вузов Севастополя вынуждены перебиваться с хлеба на макароны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подавляющее большинство обучающихся в высших учебных заведениях города на бюджетной основе, получают стипендию в размере 3 тысячи рублей, первокурсники до первой сессии – 2 тысячи.

Telegram-канал «Бизнес Крым» опросил продавцов магазинов, которые рассказали, что входит «студенческий набор» продуктов.

Итак, чаще всего студенты на месяц покупают:

– 10 пачек вермишели «Ролтон» или «Доширак» по цене от 21 рубля;

– 2 литра молока по 74,9 рубля;

– 1 пачку сосисок по 189 рублей;

– 620 граммов докторской колбасы;

– 2 пачки макарон

– 2 пачки хлопьев для завтрака по 100 рублей;

– 2 пачки печенья по 58 рублей;

-2 сладких батончика по 72 рублей;

– 2 пачки чипсов по 139 рублей;

– 2 пачки чёрного чая по 50 рублей;

– 5 булочек или круассанов – около 40 рублей; по 7, 90 руб.

– 5 кг картофеля.

Оказалось, что севастопольские студенты практически не покупают фрукты и рыбу, «а это необходимые продукты для поддержания молодого организма в процессе учебы», – отмечают исследователи.

И резюмируют:

«2 и 3 тысячи явно не спасут студента, и ему понадобится материальная помощь. Ведь надо ещё покупать одежду, средства гигиены, тратить на развлечения и т.д. Также молодёжь курит и употребляет алкогольные напитки – как ни крути, это надо признать.

А ещё из этой стипендии студенты бюджетники в некоторых учебных заведениях платят за койку в общежитии. Плата небольшая, но и размер стипендии невелик».

И задаются вопросом: «Тогда в чём заключается смысл столь небольшого размера денежного поощрения студентов? Скорее всего, для самоуспокоения чиновников – лишь бы было?»

Севастополь, Лиана Макоба

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