В Польше нашли виновных в скандале вокруг украинского зерна

В Польше продолжают муссировать тему украинского зерна и его опасности для собственной экономики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховная контрольная палата провела проверку, результаты которой могут оказаться весьма неприятной для польского Минсельхоза. Предварительный вывод – меры были приняты запоздалые и неэффективные.

Так, сообщает польская пресса, согласно анализу, в 2022 году объемы поставок украинской пшеницы в Польшу увеличились более чем в 160 раз, кукурузы – почти в 300 раз.

Однако министерство сельского хозяйства публично озвучило проблему и попросило ЕС защитить польский рынок только в декабре. До того момента ведомство не информировало о ситуации никого, кроме экспертных групп, которые не имели полномочия на принятие решений.

Объемы зерна на польских складах существенно выросли: в середине 2021 года запасы составляли 3,8 млн тонн, через год – 7 млн, а в июне текущего года – уже почти 10 млн тонн.

Инспекторы отмечают, что зерновой кризис усугубил не подкрепленное никакой аналитикой публичное заявление тогдашнего министра Генрика Ковальчика, призывав не продавать зерно, поскольку оно не будет дешеветь.

Это в итоге могло привести к необходимости выплатить финансовую помощь 50 тысячам сельскохозяйственных производителей.

Помимо этого отмечены претензии к качеству украинского импорта: из 73 образцов ввезенного зерна в 17 найдена сальмонелла, еще в 17 – пестициды, в 11 – ГМО, в 6 – миотоксины. Образцы также содержали ртуть, кадмий, свинец и железо. С января по май 2023 года вредные факторы обнаружены в 35% образцов.

Варшава, Платон Ефимчук

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