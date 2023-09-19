Крымчане и севастопольцы оказались среди тех, кто должен дольше всех копить на дом

Крым и Севастополь вошли в десятку регионов, жителям которых придется дольше всего копить на дом. Рейтинг составили специалисты федерального портала «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ проводился методом сопоставления средних зарплат и цен на частные дома. Сведения по среднемесячному доходу граждан были взяты из последних данных Росстата, а средние цены на дома – из собственной аналитики портала. Предполагалось, что для обзаведения такой недвижимостью покупатель будет откладывать всю свою зарплату целиком и не будет привлекать средства на покупку со стороны.

Выяснилось, что дольше всего на покупку коттеджа нужно придется дагестанцам – более 20 лет: цены на дома в республике высокие, а официальные доходы низкие. В соседней Чечне этот срок – почти 19 лет.

Севастополь в этой «долгой десятке» на третьем месте – его жителям предстоит копить 17,4 года. Крым, пропустив вперед Ингушетию и Краснодарский край, занимает шестую строчку Крым – копить нужно не менее 16 лет.

Москва заняла 11 место в этом рейтинге – дом в столице можно купить после 12,7 года откладывания получки в кубышку. Этот срок даже короче, чем в Северной столице, зато длиннее, чем в Подмосковье (11,9 года и 16 место в списке).

Проще всего оказалось купить дом в Архангельской области – откладывать всю зарплату нужно всего 3,4 года.

А в среднем по России копить на среднестатистический дом приходится около 7 лет (при условии, что откладываемая зарплата превышает 76 тысяч рублей).

Симферополь, Лиана Макоба

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