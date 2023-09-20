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Среда, 20 сентября 2023, 07:46 мск

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В Сочи горит резервуар с дизельным топливом

В Сочи тушат крупный пожар.

«В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются».

Уточняется, что возгорание произошло в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. Однако аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Сочи, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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