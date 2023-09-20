Правительство Севастополя закупает топливо по цене существенно выше рыночной

Правительство Севастополя намерено запастись топливом по цене существенно выше рыночной. Соответствующее объявление об аукционе размещено на федеральном портале госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент управделами губернатора и городского правительства собирается купить 1 тысячу литров автомобильного бензина с октановым числом не ниже 92, но менее 95 (розничная реализация). Начальная цена была сформирована исходя из предложений потенциальных поставщиков: 65,15, 71,50 и 72 рубля за литр.

В итоге отправной точкой аукциона стала цена в 69,55 рублей за литр. Это примерно на 20% выше средней розницы на автозаправках полуострова – 58,3 рубля.

«Обещание стабилизировать прейскурант городских АЗС выполняется по полной», – комментирует ситуацию Крымский канал.

Прием заявок на аукцион еще не завершен.

Севастополь, Олег Яковенко

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