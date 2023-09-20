В Крыму мошенники собирали деньги на СВО от имени мэра

В Крыму начали сбор денег для помощи участникам СВО от имени главы администрации города Саки. Схема оказалась мошеннической. Об этом сообщил сам Александра Овдиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр получил информацию, что некие личности обзванивают людей от его имени или от имени сотрудников ФСБ, опять же ссылающихся на Овдиенко, и предлагают перечислить деньги. Чиновник заявляет, что ничего подобного никому не поручал и за помощью не обращался.

Удалось ли мошенникам получить какую-либо сумму, пока не уточняется.

Саки, Олег Яковенко

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