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Среда, 20 сентября 2023, 11:23 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму заболеваемость ковидом выросла на 73 процента

В Крыму в течение полутора месяцев заболеваемость коронавирусом выросла более чем на две трети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце июля – начале августа ковид диагностировался у 30 человек в неделю, в первую семидневку сентября – у 47 человек, а в течение минувшей недели – у 52.

Таким образом, за полтора месяца заболеваемость увеличилась на 73%.

Растет и число госпитализаций. Например, с 11 по 17 сентября с тяжелыми формами инфекции в больницы доставлено 13 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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