В Крыму отражают очередную атаку беспилотников

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым. Это следует из заявлений официальных лиц РК и Севастополя.

Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил: «В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место.

Продолжается контроль воздушной обстановки».

А крымские чиновники предупреждают: «Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации». Однако о самих «пролетах» и работы ПВО в республике не сообщается.

Севастополь, Олег Яковенко

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