В Крыму и Севастополе выросло число приверженцев здорового образа жизни

Крым и Севастополь улучшили показатели по приверженности к здоровому образу жизни. Исследование проводили эксперты РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. Использовались усредненные показатели за последние три года.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 81 российском регионе вырос рейтинговый балл. Самый заметный прирост рейтингового балла – плюс 11 баллов отмечается, что объясняется улучшением или сохранением высоких позиций по части показателей, входящих в расчет рейтинга. За прошедший год в городе выросла доля занимающихся физкультурой и спортом, снизились потребление табачных изделий и объемы продаж алкогольной продукции.

Тем не менее город с итоговым баллом 61 занимает 51 место в общероссийском рейтинге. Крым оказался на 66 строчке, набрав 55,5 балла, улучшив показатели 2021 года на 5,8 пункта.

Для сравнения: соседи по ЮФО продемонстрировали более высокие показатели. Так, Ростовская область занимает 24 место, Ставропольский край – 21-е, Краснодарский край – 14-е. Последний, кстати, вошел в тройку лидеров по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом (показатель регион – 61,1%).

Симферополь, Лиана Макоба

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