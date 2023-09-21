Над Черным морем уничтожены два десятка беспилотников

Над Черным морем уничтожены два десятка беспилотников – об этом заявили в Минобороны РФ.

«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», – сообщили в ведомстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Севастополя уточнил, что ПВО работало в зоне Крыма.

Севастополь, Олег Яковенко

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