Над Черным морем уничтожены два десятка беспилотников – об этом заявили в Минобороны РФ.
«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», – сообщили в ведомстве.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Севастополя уточнил, что ПВО работало в зоне Крыма.
Севастополь, Олег Яковенко
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